Presentan en Saltillo nuevas unidades de 'Aquí Vamos Gratis'

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Coahuila, busca mejorar la movilidad urbana y beneficiar la economía de las familias

Este martes 30 de septiembre, en el parque Abraham Curbelo de Saltillo, autoridades estatales presentaron las 35 nuevas unidades del sistema de transporte “Aquí Vamos Gratis”, que comenzará a operar a partir del 1 de octubre con dos rutas troncales: norte-sur y oriente-poniente.

El proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado de Coahuila, busca mejorar la movilidad urbana y beneficiar la economía de las familias, ofreciendo un servicio totalmente gratuito para quienes ya cuentan con su tarjeta de acceso.

Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que se trata de un programa social sin precedentes en el estado, al afirmar que “transformará la movilidad y economía de miles de familias”.

A la fecha, más de 20 mil personas ya están credencializadas para utilizar este nuevo sistema de transporte, que representa un paso importante hacia una movilidad más incluyente y accesible para los ciudadanos.

Las unidades presentadas están equipadas con tecnología moderna que mejora la experiencia del usuario, incluyendo wifi gratuito, accesibilidad universal y ventilación individual en cada asiento.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca posicionar a Saltillo como un referente nacional en transporte público gratuito y de calidad.