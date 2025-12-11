Presentan en Saltillo: "La democracia no se construyó en un día"

La obra se presentó y fue expuesta en el Centro Cultural Vito Alessio Robles en el cual se explicaron distintos detalles y momentos claves sobre este libro

Con un análisis detallado sobre cuatro décadas de reformas electorales y los factores que dieron forma al sistema democrático mexicano, este miércoles 10 de diciembre fue presentado en Saltillo el libro La democracia no se construyó en un día, de Lorenzo Córdova Vianello (ex consejero presidente del INE) y el periodista Ernesto Núñez Albarrán.

La obra fue expuesta en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en un evento organizado por El Coahuilense Noticias que dirige Arturo Rodríguez, con comentarios del analista político Carlos Alberto Arredondo Sibaja.

El libro combina crónica y ensayo para explicar momentos claves de la historia política reciente.

Ernesto Núñez documenta desde una mirada cercana episodios determinantes como el proceso electoral de 2018, ofreciendo contexto, ambiente social y detalles del comportamiento político que no siempre son visibles en los medios.

Paralelamente, Lorenzo Córdova realiza un análisis estructural que explica cómo México transitó, a lo largo de 40 años, hacia un sistema electoral más robusto mediante sucesivas reformas, incorporación de reglas, ampliación de derechos y fortalecimiento institucional.

Durante la presentación, Carlos Arredondo destacó que la obra permite comprender, con claridad y sin estridencias, qué elementos hicieron posible la transición democrática y por qué este proceso no puede asumirse como definitivo.

Señaló que la combinación de dos miradas —una de detalle y otra panorámica— ayuda a dimensionar la complejidad de la democracia, sus avances graduales y los riesgos de retroceso que siempre están presentes.

Arredondo explicó que las crónicas de Núñez permiten observar de cerca momentos que el país conoció a través de periódicos y televisión, mientras que los ensayos de Córdova “hacen un Zoom out que coloca esos episodios dentro de un ecosistema político más amplio”.

Lo anterior, dijo, facilita entender cómo los hechos del 2018 y el ascenso del nuevo gobierno se insertan en décadas de reformas electorales que moldearon el presente democrático.

El evento concluyó con un diálogo entre los autores y asistentes, quienes abordaron los desafíos actuales para la vida democrática y la importancia de mantener la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional como pilares del sistema político mexicano.