Presentan en Congreso del Estado libro sobre salud mental

La autora comparte su propio testimonio, su viaje a través del duelo de la pérdida de un hijo y el proceso para transformar su sufrimiento en resiliencia.

Este miércoles se llevó a cabo la presentación del libro "Dale like a tus emociones" una obra de la maestra Patricia Moreno en colaboración con la diputada María del Mar Treviño Garza, mediante la cual se promueve la literatura enfocada en la salud mental y el acompañamiento en procesos de crisis.

“Reconozco la importancia de un libro que, para muchas mujeres, personas y familias, representa un punto de apoyo emocional para la superación de crisis y retos… Sabemos que uno de los principales retos en jóvenes y niños es la gestión de emociones, pero no se habla mucho de la misma situación en adultos. Es importante que atendamos los sentimientos en cualquier circunstancia, y aún más en los procesos de cambio que experimentamos” expresó la diputada María del Mar en el marco de la presentación del libro.

Por su parte, la autora del libro comentó que mediante esta obra comparte su propio testimonio, su viaje a través de la oscuridad del duelo de la pérdida de un hijo y el proceso que la llevó a transformar su sufrimiento en resiliencia.

“Más que un relato; es una guía compasiva para quienes atraviesan el abismo de la pérdida, aquí encontrarás una descripción sincera de las emociones que se desatan, las sensaciones abrumadoras que invaden el cuerpo y la mente, y sobre todo las herramientas necesarias para sanar. A través de ejercicios prácticos y un método basado en la empatía y la comprensión” se detalla en el libro.

En este evento se contó con la presencia de la diputada Rocío del Carmen Ramos Moncada y el diputado Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; Gabriela Montemayor, titular de Centros Comunitarios y enlace de Saltillo con ciudades de Tejas; Ana Elvia Valdés, presidenta del Club Rotario Saltillo; Dolinka Martínez Soria, Impulso Educativo SEDU; Rubén Barragán, Coordinador General de Educación Normal del Estado de Coahuila; Lydia María González Rodríguez, Directora del Instituto Municipal del Turismo, entre otros distinguidos invitados.

