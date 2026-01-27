Presentan edición 2026 de evento Correcaminazo

Organizadores señalaron que este año se ha diseñado una nueva ruta dentro del recorrido, para atraer no solo a pilotos de Coahuila sino de otros estados

El Correcaminazo, una de las rutas todo terreno más importantes de Coahuila, se prepara para su edición 2026, con Parras de la Fuente como uno de sus destinos principales para los entusiastas del "razer" (RZR), cuatrimotos y vehículos 4x4.

Julio Rodríguez, organizador del evento, anunció en una rueda de prensa, acompañado de autoridades de turismo, que este año se ha diseñado una nueva ruta dentro del recorrido, que atraerá a pilotos no solo de Coahuila, sino también de otros estados y del vecino país.

El XV Aniversario del Correcaminazo Saltillo-Parras se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero de 2026. El recorrido tradicional comenzará en Saltillo y concluirá en Parras, abarcando desafiantes brechas, ríos y caminos de terracería.

Rodríguez también destacó que parte de las ganancias del evento se donarán en beneficio de zonas ejidales del estado, subrayando el compromiso social del evento.