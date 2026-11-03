Presentan denuncias por daños a estudiantes del Tec de Saltillo

El delegado de la Fiscalía del Estado en la Región Sureste, Julio Loera, confirmó que se levantaron tres denuncias por daños contra quien resulte responsable

La Fiscalía General del Estado de Coahuila registró tres denuncias penales por el delito de daños contra quien resulte responsable, relacionadas con afectaciones denunciadas por estudiantes que participan en el plantón del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS).

El delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio Loera, acudió este lunes a las instalaciones del Tecnológico para atender directamente los señalamientos de los manifestantes, entre ellos el reporte de daños a una vivienda y un vehículo vinculados con una de las alumnas participantes.

Durante su visita, el funcionario revisó personalmente un automóvil gris que los estudiantes señalaron como afectado y que permanecía estacionado sobre el bulevar Venustiano Carranza, a un costado del campamento.

Una de las estudiantes había denunciado que los daños alcanzaron propiedades de sus familiares, situación que generó preocupación entre los integrantes del movimiento.

Loera explicó que la intervención de la Fiscalía corresponde a la investigación de posibles conductas delictivas y manifestó su disposición para atender los reportes presentados por los alumnos.

“Venimos a atender dichas situaciones. Es el motivo por el cual estamos nosotros aquí”, expresó el delegado durante su visita.

En redes sociales también circularon señalamientos que relacionan los daños con la participación de una de las estudiantes en la protesta, aunque esa posible vinculación deberá establecerse mediante las investigaciones ministeriales.

La intervención de la Fiscalía ocurrió durante la jornada en que estudiantes y autoridades educativas iniciaron la revisión del pliego petitorio, en medio del conflicto que mantiene afectaciones a la circulación sobre el bulevar Venustiano Carranza.