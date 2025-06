 Presentan alumnos de secundaria obra 'Una mirada al pasado'

Alumnos de tercer grado de las secciones A, B y C de la Escuela Secundaria General No. 20 “Dora Madero” presentaron la obra teatral "Una mirada al pasado", como parte del programa de fomento a la lectura Leo, comparto, aprendo y me divierto, impulsado desde hace más de una década por la profesora Tania Estrada.

La puesta en escena fue coordinada por la maestra Tania de Jesús, docente de Español, quien destacó que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, al fortalecer habilidades como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la socialización y el aprecio por la cultura.

Durante el evento, los alumnos ofrecieron una serie de actuaciones que abordaron temas históricos y sociales, en el marco del cierre de los proyectos escolares Leo, comparto, aprendo y me divierto y El fentanilo te mata, ambos implementados a lo largo del ciclo escolar como parte de las estrategias educativas de la institución.

La actividad contó con la presencia de la supervisora de la Zona Escolar 101 de secundarias generales, Teresa Mendoza, y de la directora de nivel de escuelas generales, Pamela Galindo, quienes reconocieron el compromiso y talento de los estudiantes, así como el acompañamiento de los docentes involucrados.

En la producción de la obra también colaboraron la maestra Tania Estrada, encargada del teatro estudiantil, el maestro Fernando Garduño Lara y la profesora Vidiriana García, quienes conformaron el equipo técnico que dio vida a esta representación escénica.

Comentarios