Presentan 7 denuncias por desmontes irregulares en Zapalinamé

Sergio Marines, director de Profauna, advirtió que durante 2026 han detectado la eliminación de pastizales, matorrales y otra vegetación en diferentes puntos

Al menos siete denuncias por desmontes presuntamente irregulares dentro de la Sierra de Zapalinamé han sido presentadas durante lo que va de 2026, principalmente en terrenos ubicados en el frente de la zona urbana de Saltillo, informó Sergio Marines, director de Profauna.

El ambientalista señaló que la eliminación de vegetación sin las autorizaciones correspondientes continúa siendo un problema recurrente dentro del área protegida. Las denuncias abarcan diferentes puntos desde el sector de Loma Alta, al sur, hasta Bella Unión, en el extremo norte de la reserva.

Marines explicó que algunos de los expedientes presentados por Profauna ya recibieron respuesta y derivaron en operativos de las autoridades, mientras que en otros casos la organización continúa a la espera de que se determine la situación jurídica de los predios y la existencia o no de permisos.

Aclaró que los desmontes no necesariamente implican la tala de árboles, ya que también se ha documentado la eliminación de pastizales y matorrales, vegetación que igualmente se encuentra sujeta a disposiciones ambientales.

Las intervenciones detectadas son de diferente magnitud. En algunos predios, los trabajos se realizan manualmente, mientras que en otros se ha utilizado maquinaria pesada para retirar la vegetación.

Marines advirtió que una práctica recurrente consiste en limpiar completamente los terrenos después de adquirirlos o tomar posesión de ellos, incluso cuando posteriormente no se realiza ninguna construcción.

Además del impacto provocado por retirar la vegetación original, señaló que en algunos casos posteriormente se introducen árboles que no están adaptados a las condiciones naturales de la Sierra de Zapalinamé, los cuales pueden morir o, en determinadas circunstancias, convertirse en especies invasoras.

Ante esta situación, Profauna ha sostenido reuniones con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dar seguimiento a las denuncias y determinar si los propietarios cuentan con las autorizaciones necesarias.

Marines explicó que para realizar un desmonte debe verificarse, entre otros requisitos, la existencia de la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo, por lo que Profepa puede consultar a las distintas dependencias involucradas y, en caso de encontrar irregularidades, iniciar los procedimientos y aplicar las sanciones que correspondan.

Finalmente, recomendó a quienes pretendan adquirir terrenos en esta zona verificar previamente su situación legal y las restricciones ambientales aplicables, ya que existen predios cuya venta o eventual desarrollo puede enfrentar impedimentos legales, lo que además del daño ambiental podría representar pérdidas económicas para los compradores.