Presenta senador iniciativas para fortalecer la salud visual

El senador Luis Fernando Salazar Fernández presentó dos iniciativas con el objetivo de proteger la salud visual de millones de mexicanos

El senador Luis Fernando Salazar Fernández presentó dos iniciativas de reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de proteger la salud visual de millones de mexicanos y fortalecer la atención preventiva en el país.

Las propuestas fueron suscritas también por el presidente de la Comisión de Salud, el senador José Manuel Cruz Castellanos, y contemplan reforzar el control sanitario en la prescripción y venta de lentes de contacto, así como incorporar la salud visual al primer nivel de atención médica.

Una de las iniciativas propone reformar el artículo 262 y adicionar el artículo 262 Bis de la Ley General de Salud para reconocer expresamente a los lentes de contacto como dispositivos médicos. Con ello, se busca fortalecer su regulación y evitar su comercialización sin prescripción ni seguimiento clínico.

Entre los puntos principales se establece que los lentes de contacto —correctivos, terapéuticos, cosméticos o sobre medida— sean considerados dispositivos médicos; que su prescripción, adaptación y seguimiento clínico sea realizado exclusivamente por licenciados en optometría o médicos especialistas en oftalmología con título y cédula profesional; y que su venta esté condicionada a la verificación de la receta correspondiente.

De acuerdo con el legislador, alrededor de 15 millones de personas utilizan lentes de contacto en México, por lo que incluso un porcentaje reducido de complicaciones representa miles de pacientes afectados. Señaló que el uso incorrecto o sin supervisión profesional puede provocar infecciones graves, lesiones corneales e incluso daño permanente a la visión.

En una segunda propuesta, el senador plantea integrar la salud visual al primer nivel de atención médica, a fin de que la revisión de la vista y la detección temprana de problemas visuales formen parte de la atención básica.

La iniciativa también contempla reconocer a optometristas como personal de salud dentro del sistema público, facilitar la detección oportuna de problemas visuales y fortalecer un enfoque preventivo.

En México, la discapacidad visual es una de las limitaciones más frecuentes. Se estima que 8.8 millones de personas viven con alguna discapacidad y casi la mitad presenta dificultades para ver, incluso usando lentes. Especialistas indican que hasta el 80 por ciento de los problemas visuales pueden prevenirse o tratarse si se detectan a tiempo.

“Cuidar la vista no puede ser un lujo; estas iniciativas buscan que la salud visual sea parte de la atención básica y garantizarla para el bienestar de toda la población”, concluyó el senador Luis Fernando Salazar.