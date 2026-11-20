El documento reunió ingredientes, mercados y saberes locales en el Centro Cultural Vito Alessio Robles para promover el turismo y la economía.

Saltillo cuenta ya con su Atlas del Patrimonio Gastronómico, una herramienta que permitirá documentar, preservar y promover la riqueza culinaria que distingue a la capital coahuilense. El proyecto fue presentado en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en el marco del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, y se concretó a través del trabajo conjunto y el apoyo de autoridades municipales y estatales, así como de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

El documento reúne elementos que forman parte de la identidad culinaria de la ciudad, desde platillos tradicionales e ingredientes hasta recetas y conocimientos transmitidos de generación en generación. Durante la presentación, representantes del sector restaurantero destacaron la importancia de reconocer la cocina saltillense, donde sobresalen especialidades como los tradicionales tacos rojos y el cabrito, además de la aportación de restaurantes, mercados y comercios locales.

Turismo, memoria culinaria y derrama económica

La iniciativa busca fortalecer el turismo gastronómico, ofrecer a los visitantes nuevas opciones para conocer Saltillo y, al mismo tiempo, evitar que las tradiciones de mesa queden en el olvido. El registro también reconoce el trabajo de empresarios y cocineros que mantienen vivas estas costumbres, convirtiendo la oferta local en parte del patrimonio cultural y en una oportunidad para impulsar la actividad económica de la ciudad.