Manolo Jiménez presentó Tercer Informe y destacó 12 mil millones de pesos invertidos en seguridad y avances en justicia.

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Con un llamado a mantener la unidad y continuar trabajando en equipo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso de Coahuila, donde hizo un recuento de los principales resultados de su administración en materia de seguridad, infraestructura, salud, educación y desarrollo económico. Acompañado de su esposa, Paola Rodríguez López, el mandatario estatal destacó el trabajo coordinado con los distintos sectores y aseguró que durante estos tres años se han impulsado proyectos importantes para el crecimiento de la entidad.

Durante su mensaje, señaló que la seguridad se mantiene como la principal prioridad de su gobierno y recordó que uno de sus compromisos fue convertir a Coahuila en el estado más seguro del país. En este sentido, destacó que la entidad alcanzó esa posición recientemente. También informó sobre la atracción de 190 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras, así como los seis mil millones de pesos destinados a obras estatales, entre ellas el Sistema Vial Abastos-Independencia y la carretera Saltillo-Derramadero. Sobre el trabajo realizado, expresó: “Hemos caminado en equipo tres años y hemos desarrollado muchos proyectos”.

En otros rubros, Manolo Jiménez resaltó las acciones para fortalecer la atención médica mediante mejoras en los 133 centros de salud y la ampliación de la cobertura de la Tarjeta de la Salud Popular, además del impulso al turismo con proyectos regionales como Rodeo Saltillo. Finalmente, destacó que Coahuila mantiene finanzas sanas y cuenta con una estrategia económica rumbo a 2027. Al recordar la confianza que recibió de 735 mil ciudadanos en las elecciones, sostuvo que su administración tiene el compromiso de seguir dando resultados a las familias coahuilenses.