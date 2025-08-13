Presenta Estado la Agenda de la Juventud en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que el objetivo es fortalecer la formación de liderazgos juveniles y ofrecer más oportunidades de participación

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno de Coahuila anunció la Agenda de la Juventud, un programa de actividades que durante agosto llevará eventos a las cinco regiones del estado, con enfoque en deporte, salud, arte, cultura, liderazgo, emprendimiento y participación ciudadana.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que el objetivo es fortalecer la formación de liderazgos juveniles y ofrecer más oportunidades de participación en el desarrollo social, económico y cultural.

Como parte de esta estrategia, se realizará un encuentro con jóvenes universitarios y representantes del Consejo Estatal “Jóvenes Pa’ Delante”, además de la entrega del Premio Estatal de la Juventud “Jóvenes Gigantes” 2025.

Durante el evento central, el mandatario sostuvo un diálogo con 100 jóvenes líderes provenientes de los 38 municipios, quienes participan de manera activa en el diseño e impulso de políticas públicas.

Resaltó que la juventud coahuilense cuenta con representación en cinco consejos regionales a través del Consejo Ciudadano Jóvenes Pa’ Delante, instalado hace un año e integrado por perfiles destacados en ámbitos académicos, sociales, deportivos y culturales.

La agenda de agosto incluye actividades en municipios como Saltillo, Torreón, Acuña, Monclova, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas y Ramos Arizpe. Entre ellas destacan talleres, competencias deportivas, foros de emprendimiento, eventos masivos y ceremonias de reconocimiento.

El gobernador subrayó que la estrategia estatal en materia de juventud se basa en inclusión, desarrollo de talento y generación de oportunidades para que las y los jóvenes sean protagonistas del presente y líderes del futuro.