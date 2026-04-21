Presenta el PRI a sus 15 ‘gallos’ para las diputaciones locales

EL PRI de Coahuila presentó la tarde de este lunes a los 15 aspirantes que habrán de contender el próximo 7 de junio para igual número de diputaciones locales, en lo que el Comité Directivo Estatal se ha planteado como una meta de “carro completo”.
El dirigente del PRI de Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, presentó ante la militancia tricolor a los perfiles, algunos de los cuales buscarán repetir dentro del Poder Legislativo local.
La ceremonia se celebró en las instalaciones del Comité Municipal del partido, en el bulevar Coss, donde uno a uno fueron presentados los aspirantes, quienes aún deben cumplir con el registro para ser candidatos oficiales.
Diego Rodríguez Canales, secretario de Acción Política del PRI, dijo que la selección de perfiles fue difícil, ya que su partido cuenta con numerosos cuadros competitivos para la contienda de este año.
“Siempre es complejo, porque hay afortunadamente dentro de nuestras filas gente muy capaz, pero es importante que entendamos y también respetemos las leyes electorales; vienen candidatos en paridad, que representan sectores dentro de la sociedad civil y con experiencia, una multiplicidad que representa el mapa que es Coahuila”.
Cabe mencionar que el PRI formalizó una alianza con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), por lo que su candidato, Javier Navarro, ocupará la candidatura del Distrito 1.
El PRI y UDC hoy llegan organizados, unidos, con fórmulas fuertes. Enfrente vemos que están cambiando candidatos, están teniendo una ruptura fuerte entre sus partidos; cuando pones en el centro solamente el tema electoral y no a las familias de los mexicanos, como aquí o hace Manolo, eso sucede”.
El Distrito 1 se encuentra siglado para el partido Unidad Democrática de Coahuila, siendo su aspirante a candidato Javier Navarro Galindo.
Así, con la fuerte convicción de que la Alianza Ciudadana por la Seguridad se encuentra fuerte, asistieron los priistas:
Distrito 2: Guillermo Ruiz Guerra
Distrito 3: Claudia Garza Iribarren
Distrito 4: Cristina Amezcua González
Distrito 5: Esra Ibn Cavazos del Bosque
Distrito 6: Héctor Miguel García Falcón
Distrito 7: Sol María Luna Adame
Distrito 8: Ximena Villarreal Blake
Distrito 9: Verónica Martínez García
Distrito 10: Felipe González Miranda
Distrito 11: Héctor Hugo Dávila Prado
Distrito 12: José María Morales Padilla
Distrito 13: Luz Elena Morales Núñez
Distrito 14: María del Mar Arroyo Peart
Distrito 15: Julián Eduardo Medrano Aguirre
Distrito 16: Álvaro Moreira Valdés