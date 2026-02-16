VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Presenta el diputado Raúl Onofre su Segundo Informe Legislativo

Por: Irene Zapata

15 Febrero 2026, 23:20

Compartir
WhatsApp

El legislador enfatizó la urgencia de destinar recursos federales para el fortalecimiento de las campañas de sanidad animal

Presenta el diputado Raúl Onofre su Segundo Informe Legislativo

El diputado Raúl Onofre Contreras presentó su Segundo Informe Legislativo y de Gestión, en el que reiteró su compromiso de llevar al Congreso del Estado temas que beneficien al desarrollo rural de Coahuila y mantener la cercanía con la gente del Distrito 07.

Asisten autoridades estatales y dirigentes partidistas

En el evento, que se llevó a cabo en el ejido “El Fénix”, estuvieron presentes el secretario de gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau; el diputado local Felipe González; funcionarios estatales y municipales, representantes de las colonias y de la iniciativa privada, entre otros distinguidos invitados.

Impulso al campo y gestión ante dependencias federales

En su mensaje, Onofre mencionó que desde el Congreso ha insistido con las dependencias federales para que los programas actuales lleguen a las y los productores del campo en Coahuila, así como el retorno de los apoyos que daban certeza al sector agropecuario.

Solicitan recursos para modernización y sanidad animal

El legislador enfatizó la urgencia de destinar recursos federales para la modernización de procesos productivos y el fortalecimiento de las campañas de sanidad animal para la prevención y atención de enfermedades en el ganado y otros animales.

Comentarios