Presenta Edna Dávalos el programa 'Mercadito en tu Colonia'

La diputada local señaló que se llevará a cabo cada jueves, iniciando este 11 de septiembre en la Plaza Tula de Ramos Arizpe

En rueda de prensa ofrecida este miércoles, la diputada Edna Dávalos presentó el programa “Mercadito en tu Colonia”, una iniciativa que tiene la finalidad de ofrecer productos frescos a bajo costo, como verduras y frutas, a las familias de Ramos Arizpe.

La legisladora señaló que se llevará a cabo cada jueves, iniciando este próximo 11 de septiembre en la Plaza Tula, para beneficiar a las familias de Ramos Arizpe.

Dijo que el "Mercadito en tu Colonia" ofrecerá una variedad de productos frescos y de calidad a precios accesibles y estará recorriendo las colonias del municipio.

"Queremos aportar un granito de arena para contribuir a mejorar la economía de las familias", afirmó la diputada Edna Dávalos.

"Seguiremos trabajando para cumplir con nuestros compromisos y brindar apoyo a las familias de Ramos y todo el Distrito 12", agregó.

El "Mercadito en tu Colonia" se suma a las acciones continuas que la diputada ya lleva a cabo en el distrito, como las 6 Oficinas de Gestión, el Programa de Lentes a Bajo Costo, los Dispensarios Médicos y las entregas de Aparatos Ortopédicos.

"Nuestro objetivo es brindar apoyo a las familias, y este programa es un paso más en esa dirección", concluyó.