Presenta diputado Alberto Hurtado su segundo informe legislativo

Ante más de cinco mil asistentes, el diputado local de Morena Alberto Hurtado presentó su segundo informe de actividades legislativas, en el que dio cuenta del trabajo realizado en el Congreso del Estado y de los proyecto sociales impulsados en colonias, barrios y ejidos de Saltillo.

Durante el encuentro, el legislador destacó que, a lo largo de dos años de gestión, su labor se ha concentrado tanto en reformas legales como en acciones directas de apoyo social, enfocadas principalmente en sectores vulnerables.

Estudios gratuitos para personas de la tercera edad

Subrayó la aprobación por unanimidad de la reforma al artículo 14, que garantiza por ley estudios geriátricos gratuitos para adultos mayores que no cuentan con seguridad social, lo que calificó como uno de los logros más importantes de su trabajo legislativo.

Hurtado informó que, a través de los Mercaditos Sobre Ruedas, se ha impactado de manera directa e indirecta a más de 100 mil saltillenses desde su arranque.

Detalló que actualmente se comercializa entre una y una tonelada y media de huevo por semana a bajo costo, además de frutas y verduras, con el objetivo de apoyar la economía familiar.

Desarrollo en área de salud

En materia de salud, señaló que el Camión de la Salud ha beneficiado a cerca de 50 mil familias, ofreciendo medicamentos, consultas médicas, atención psicológica y estudios como electrocardiogramas de manera gratuita.

A esto se suman los Dormitorios del Pueblo, que en siete meses de operación han brindado alojamiento digno a más de 4 mil personas que anteriormente dormían en la vía pública.

El diputado también destacó el programa de venta de tinacos a bajo costo, con el que se han distribuido alrededor de mil unidades en los últimos ocho meses, así como los trabajos de bacheo comunitario en distintos sectores de la ciudad.

Adelantó que se trabaja en la puesta en marcha de un camión de atención dental, que ofrecerá servicios básicos como limpieza, extracciones y resinas a 100 pesos, enfocados en zonas vulnerables.

Alberto Hurtado reconoció que gran parte de estos programas ha sido posible gracias al apoyo de la sociedad civil, pequeños y medianos empresarios, y ciudadanos que donan insumos y medicamentos.

Finalmente, aseguró que continuará trabajando con el mismo enfoque social y cercano a la gente, con el objetivo de dignificar la ciudad y mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.