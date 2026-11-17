El crecimiento natural de las raíces levantó secciones del pavimento peatonal en el Centro Histórico, dificultando el tránsito ciudadano.

Una de las banquetas de la Plaza de Armas de Saltillo, ubicada sobre la calle Hidalgo, entre Juárez y el callejón Santos Rojos, presenta un notable deterioro debido al crecimiento de las raíces de los árboles que se encuentran en este punto del Centro Histórico.

La situación ha provocado el levantamiento de algunas secciones del vitropiso colocado en la banqueta, generando desniveles que, además de afectar la imagen de este espacio público, representan un riesgo para los peatones que diariamente transitan por el lugar.

Riesgo para peatones y personas con movilidad limitada en el Centro Histórico

Aunque se trata de una afectación derivada del crecimiento natural de los árboles, el levantamiento del piso puede dificultar el paso de las personas y convertirse en un obstáculo, principalmente para adultos mayores, personas con movilidad limitada y quienes no advierten los desniveles, situación que incluso podría ocasionar tropiezos y caídas.

Ante esta problemática, se hace un llamado a las autoridades correspondientes para que realicen una revisión de las condiciones en las que se encuentra esta banqueta y determinen qué acciones pueden llevarse a cabo para atender el problema.