Presenta Andrés Salinas su libro 'Tu Vida te Pertenece'

El autor es la persona más joven en escalar el Kangchenjunga y encontró en el alpinismo la inspiración para escribir su obra.

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La inquietud de escribir un libro empezó durante sus experiencias como alpinista. En las horas solitarias en la montaña, Andrés escribía sus bitácoras. La forja de la disciplina y el fortalecimiento de la voluntad, le dio la inspiración a este joven para estrenarse como escritor.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, celebrada en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, se presentó el libro “Tu Vida te Pertenece”, de Andrés Salinas Espinoza.

El joven autor, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ahora empresario, encontró en el alpinismo la inspiración para escribir un libro en el que las metas representan la cima de la montaña, mientras que los desafíos personales representan el ascenso hacia ella.

“Siempre hay una montaña qué escalar después de otra, y este libro trata de concientizar, de que los jóvenes se identifiquen y sepan que son capaces de subir cualquier cumbre en esta vida”.

Salinas es la persona más joven en escalar el Kangchenjunga, la tercera cima más alta del mundo, y ello le ha permitido conocer a gente extraordinaria, como Scott Lehmann y Shayna Unger, la primera pareja estadounidense en escalar el Everest.

“Es una inspiración para todos. Si ellos lo están haciendo, es posible para cualquiera, yo tengo 25 años, son pocas las cumbres que he subido, pero aquí estamos intentando subir cualquier tipo de montaña”.

Su afición por las montañas fue un castigo. Luego de una fiesta durante su adolescencia, su padre lo llevó a subir la Sierra de la Marta. Lejos de que ello le representara una penitencia, le significó una inspiración.