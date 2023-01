Presenta 60% de avance Sistema Vial Cuatro Caminos

Señala secretario de Infraestructura estatal que llevan un 10 por ciento adelantados los trabajos gracias a su realización de forma anticipada

Por: Mary Ruiz

Enero 12, 2023, 15:05

Un 60 por ciento de avance presenta el Sistema Vial de Cuatro Caminos (SV4C) en la ciudad de Torreón, manifestó Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado (SIDUM).



“Llevamos un 10 por ciento adelantado y es gracias a los trabajos que se realizaron anticipadamente.



“Hicimos del tramo del Bulevar Independencia, enfrente de la institución bancaria, y la semana que entra tendremos el cierre de la Calzada Cuauhtémoc, y esto es con base al acuerdo que se tuvo con los comerciantes de la zona de que no íbamos a trabajar en diciembre”, comentó.



Citó que los trabajos que se realizan actualmente son los de las dos trampas, la entrada y la salida del Sistema Vial.



Para este día se han efectuado 44 cabezales, 45 coronas, 41 pantallas y, además de esto, se tiene del módulo del uno hasta el 21, en la Calzada Cuauhtémoc terminada ya un cien por ciento; la rampa sur lleva un 19 por ciento, y la norte un 21 por ciento.



“Lo que significa que hemos utilizado alrededor de 1,575 toneladas de acero; colados de 12 kilómetros de pilotes (de un total de 14); con lo que estamos ya prácticamente al 85 por ciento; en excavación son 25 mil metros cúbicos (de un total de 100 mil), porque hasta que no se termine la losa, vamos a iniciar para no trastocar la vialidad”, afirmó Algara Acosta.

Con información de coahuila.gob.mx