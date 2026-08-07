Presa La Amistad apenas supera 20% de su capacidad

La situación sigue siendo crítica, por lo que en estos momentos su agua sólo esta destinada al uso doméstico osea a actividades prioritarias

La sequía en el norte de Coahuila se ha extendido de manera generalizada desde hace ya más de una década y producto de ello la situación de La Presa La Amistad se encuentra en estado crítico, pues a la fecha apenas supera el 20% de su capacidad total.

De acuerdo con el Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) que se encarga de administrar y vigilar los niveles de este embalse, a este momento se registra un incremento de 2 metros con 70 centímetros, lo cual representa cerca de 200 millones de litros más producto de las lluvias que cayeron durante el mes de julio.

Agua se destina únicamente a actividades prioritarias

Pese a ello, la situación sigue siendo crítica, por lo que en estos momentos su agua sólo esta destinada al uso doméstico osea a actividades prioritarias.

”Estamos hablando de 3 metros cúbicos para México y 15 para Estados Unidos, total de 18 metros cúbicos por segundo para un total de 18”, dijo el dir. de la oficina de la CILA en Acuña, Ignacio Peña.

De no ser por las lluvias extraordinarias, la situación de la presa estaría todavía más comprometida, sobre todo porque tenemos encima la canícula, que incrementa el uso del agua, especialmente en las grandes ciudades como Piedras Negras, Acuña o Nuevo Laredo.

Crisis afecta la actividad de los pescadores

La situación de La Amistad es a tal punto grave que la cooperativa de pescadores que vive de este lugar advierte que la crisis viene desde hace años y que se ha venido agravando al punto que a la fecha solo logran extraer unos 800 kilos por semana de pescado que sirve para comercializar una parte y otra para consumo doméstico.