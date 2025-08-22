Preparan programa nacional de apoyo a ganaderos con Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez presentarán en septiembre un programa nacional para apoyar a ganaderos de Coahuila afectados por suspensión de exportaciones

Un proyecto nacional para respaldar a los ganaderos de Coahuila y otros estados exportadores será presentado a principios de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el fin de compensar las pérdidas ocasionadas por la suspensión de exportaciones a Estados Unidos.

El mandatario estatal informó que el plan se encuentra en un 95% de avance y busca ofrecer un mercado interno alternativo que otorgue valor agregado al ganado, de modo que los productores diversifiquen sus rutas comerciales y recuperen utilidades, señaló el mandatario coahuilense tras reunirse con la presidente en Palacio Nacional, junto con sus homólogos de Durango y Sonora, y representantes de uniones ganaderas.

Jiménez detalló que la propuesta fue diseñada en coordinación con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y expuesta en reuniones recientes con la presidenta en Palacio Nacional.

El gobernador puntualizó que en Coahuila ya se cuenta con infraestructura lista en Piedras Negras y casi lista en Acuña para reactivar los envíos internacionales una vez que las autoridades de Estados Unidos lo permitan.

Asimismo, reconoció la coordinación con las uniones ganaderas del estado, con quienes se han diseñado acciones conjuntas para enfrentar la incertidumbre generada por las restricciones impuestas desde el país vecino.

Jiménez Salinas aseguró que el nuevo esquema tendrá un impacto directo en miles de familias del norte del país que dependen de la ganadería y reiteró que su presentación oficial se realizará en las próximas semanas junto con el Gobierno Federal.