Preparan presupuesto familias ante gastos del nuevo ciclo escolar

Se estima que preparar a un estudiante cuesta entre 3 mil y 5 mil pesos, mientras que familias con tres o cuatro hijos pueden llegar a gastar hasta 12 mil pesos

A pocas semanas del regreso a clases, las familias comienzan a hacer cuentas para cubrir los gastos que implica el nuevo ciclo escolar.

Entre listas de útiles, uniformes, zapatos y otros artículos necesarios, padres de familia reconocen que deben organizar cuidadosamente sus ingresos para evitar que el desembolso afecte otros gastos del hogar.

En un sondeo realizado entre padres de familia, algunos señalaron que preparar a un solo estudiante puede representar un gasto cercano a los 3 mil pesos, mientras que otros estimaron que la cantidad puede acercarse a los 5 mil, dependiendo de las necesidades y del nivel escolar.

Los gastos incluyen principalmente útiles, calzado y uniformes, aunque pueden aumentar si se requieren materiales adicionales.

La situación se complica para quienes tienen varios hijos en edad escolar. Padres consultados mencionaron que una familia con tres o cuatro estudiantes, incluyendo jóvenes de secundaria, puede llegar a destinar entre 10 mil y 12 mil pesos para cubrir las compras del regreso a clases.

Ante este panorama, las familias buscan comparar precios, aprovechar ofertas y reutilizar algunos artículos con el objetivo de hacer rendir el presupuesto.