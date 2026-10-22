Preparan operativos para Halloween y Día de Muertos en Saltillo

El objetivo será mantener una circulación fluida, evitar situaciones de riesgo y atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la jornada

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo alista un despliegue especial de elementos para mantener el orden durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

Miguel Ángel Garza Félix, titular de la corporación, informó que las acciones se extenderán a distintas colonias y al primer cuadro de la ciudad, con el propósito de prevenir incidentes y brindar seguridad a las familias que participen en estas festividades.

El funcionario detalló que para la noche del 31 de octubre se implementarán operativos de vigilancia y vialidad, ante el movimiento de personas que salen a las calles por las actividades de Halloween.

El objetivo será mantener una circulación fluida, evitar situaciones de riesgo y atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la jornada.

Asimismo, los días 1 y 2 de noviembre se reforzará la presencia policial en los panteones de mayor afluencia de la capital coahuilense, debido a la llegada de familias que acudirán a visitar a sus seres queridos.

Las acciones estarán enfocadas en facilitar el acceso a los cementerios, mejorar la movilidad en sus alrededores y garantizar condiciones de seguridad durante las visitas.