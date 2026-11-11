Preparan operativo por 56 frentes fríos en Arteaga

La alcaldesa Ana Karen Sánchez informó que ya se tienen definidas rutas alternas ante posibles cierres por congelamiento

Ante el pronóstico de 56 frentes fríos durante la temporada invernal, el municipio de Arteaga prepara un operativo especial para prevenir accidentes por congelamiento en la carretera Los Chorros, donde ya se tienen identificados los tramos de mayor riesgo y rutas alternas que podrán utilizarse en caso de cierres a la circulación.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez informó que las acciones se desarrollarán en coordinación con la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe), Protección Civil y corporaciones de seguridad de Arteaga, Saltillo y el Gobierno de Coahuila, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta ante heladas y accidentes carreteros.

Explicó que los kilómetros 225 y 232 se encuentran entre los puntos de mayor incidencia de accidentes, por lo que se mantiene presencia preventiva de patrullas para promover la reducción de velocidad. También destacó la instalación de dispositivos reductores de velocidad aproximadamente en el kilómetro 222.

La alcaldesa señaló que el operativo de vigilancia implementado recientemente ha contribuido a disminuir los accidentes en Los Chorros. Como ejemplo, mencionó que durante un fin de semana de lluvias intensas no se registraron percances en ese tramo, cuando el despliegue llevaba aproximadamente 15 días de funcionamiento.

Respecto a las heladas, indicó que Capufe será responsable de aplicar sal en los tramos que presenten congelamiento, mientras que las corporaciones participantes coordinarán las restricciones de circulación y la habilitación de rutas alternas cuando las condiciones representen un peligro para los automovilistas.

Preparan cobertores para más de ocho mil familias

Ana Karen Sánchez informó que el municipio también tiene preparados albergues, cobijas y espacios de resguardo para atender a personas que requieran protección ante temperaturas extremas.

Adelantó que durante diciembre y enero se pondrá en marcha el programa Cobijando Arteaga, mediante el cual se contempla entregar cobertores a más de ocho mil familias, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades rurales.

La alcaldesa explicó que las bajas temperaturas no afectan exclusivamente a las zonas serranas, ya que durante temporadas anteriores se han registrado heladas más intensas en la cabecera municipal, incluso con congelamiento de puentes, mientras algunas comunidades de la sierra presentaban condiciones menos severas.

Finalmente, exhortó a la población a mantener ventilados los espacios donde se utilicen fogones, estufas de leña o equipos de calefacción, así como revisar las instalaciones de gas para prevenir intoxicaciones y otros accidentes domésticos durante el invierno.