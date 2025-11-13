Preparan informe de trabajo en alcaldía de Parras, Coahuila 

Parras dio a conocer que durante los festejos de Día de Muertos y Halloween fue saldo blanco, ahora viene el 20 de noviembre y las festividades navideñas

Es la recta final del 2025 en los municipios se preparan para la rendición de cuentas del año del trabajo por parte de sus alcaldes o alcaldesas en el caso de Parras de la Fuente no es la excepción concluí en el año con el proyecto de un aeropuerto y de esta manera darán paso al resumen de trabajo en el mes de diciembre así lo dio a conocer Fernando Orozco edil de este pueblo mágico

Parras de la Fuente dio a conocer que durante los festejos de Día de Muertos y Halloween fue saldo blanco, ahora viene el 20 de noviembre y las festividades navideñas donde también habrá actividades.

Confirmó que su informe a la ciudadanía lo estará realizando el próximo día 5 de diciembre y se autocalificó el trabajo mencionando que aún hay mucho que hacer por Parras, Coahuila.

Una importante inversión destinada a mejorar la infraestructura de seguridad del municipio. Como parte de este proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación total de la comandancia de policía y la estación de bomberos, en lo que calificó como una transformación necesaria y significativa para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Informó que próximamente se remodelarán las celdas de la Policía Municipal y los baños de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de contar con espacios más funcionales y adecuados.