Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Preparan informe de trabajo en alcaldía de Parras, Coahuila 

Por: Antonio Herrera

12 Noviembre 2025, 18:31

Compartir

Parras dio a conocer que durante los festejos de Día de Muertos y Halloween fue saldo blanco, ahora viene el 20 de noviembre y las festividades navideñas

Preparan informe de trabajo en alcaldía de Parras, Coahuila 

Es la recta final del 2025 en los municipios se preparan para la rendición de cuentas del año del trabajo por parte de sus alcaldes o alcaldesas en el caso de Parras de la Fuente no es la excepción concluí en el año con el proyecto de un aeropuerto y de esta manera darán paso al resumen de trabajo en el mes de diciembre así lo dio a conocer Fernando Orozco edil de este pueblo mágico

Parras de la Fuente dio a conocer que durante los festejos de Día de Muertos y Halloween fue saldo blanco, ahora viene el 20 de noviembre y las festividades navideñas donde también habrá actividades.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 6.20.34 PM.jpeg

Confirmó que su informe a la ciudadanía lo estará realizando el próximo día 5 de diciembre y se autocalificó el trabajo mencionando que aún hay mucho que hacer por Parras, Coahuila.

Una importante inversión destinada a mejorar la infraestructura de seguridad del municipio. Como parte de este proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación total de la comandancia de policía y la estación de bomberos, en lo que calificó como una transformación necesaria y significativa para brindar un mejor servicio a la comunidad.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 6.20.35 PM.jpeg

Informó que próximamente se remodelarán las celdas de la Policía Municipal y los baños de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de contar con espacios más funcionales y adecuados.

“Queremos ofrecer instalaciones dignas que reflejen el compromiso de este gobierno con la seguridad y el bienestar de todos los parrasenses”, expresó el alcalde

Comentarios