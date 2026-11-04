Preparan fumigación contra garrapatas en panteón de Ramos Arizpe

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González, informó que se coordinarán acciones con la Secretaría de Salud de Coahuila para atender la presencia

Tras los reportes ciudadanos sobre la presencia de garrapatas y perros sin supervisión en el panteón San Ignacio, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe prepara acciones de fumigación y atención a los animales que permanecen en las instalaciones, informó el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías.

El funcionario explicó que se trabaja en la coordinación entre Servicios Municipales, la Dirección de Salud Municipal y la Secretaría de Salud de Coahuila para programar intervenciones preventivas y de fumigación en el cementerio.

Estas acciones se plantearon después de que visitantes que acudieron durante las celebraciones del Día de Muertos reportaron garrapatas en algunas tumbas y la presencia de perros que circulaban por diferentes áreas del panteón.

González Farías señaló que también se solicitará la intervención del área municipal Mi Mascota para revisar las condiciones de los caninos y determinar si pertenecen a personas que viven en las inmediaciones del cementerio o están bajo el cuidado de alguien que permanece en el lugar.

En caso de detectar animales que requieran atención veterinaria, se buscará proporcionarles el tratamiento correspondiente y emitir recomendaciones a sus posibles propietarios o responsables.

El secretario del Ayuntamiento indicó que los trabajos de prevención y fumigación también podrán extenderse a colonias de Ramos Arizpe, conforme se reciban reportes ciudadanos y se establezca la coordinación con las autoridades sanitarias estatales.

Por otra parte, González Farías informó que los operativos de seguridad implementados durante el fin de semana del Día de Muertos concluyeron con saldo blanco en los panteones de la zona urbana y las comunidades rurales.

Precisó que el lunes 2 de noviembre se registró la mayor afluencia de visitantes, sin que las corporaciones municipales reportaran incidentes de seguridad, vialidad o emergencias que requirieran una intervención extraordinaria.

Durante estas jornadas participaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y personal de Servicios Municipales, encargados de la vigilancia, delimitación de áreas de riesgo y limpieza de los cementerios.

El funcionario añadió que el Festival de la Catrina y las actividades realizadas en el centro de Ramos Arizpe, incluida la Feria del Tamal, también concluyeron sin incidentes reportados.