Preparan el encendido del pino monumental en Saltillo

A poco más de una semana del esperado evento, el 30 de noviembre marcará el inicio de Villamagia, un proyecto que ha demostrado ser un éxito rotundo en ediciones anteriores.

Desde este lunes, se lleva a cabo la instalación del monumental pino navideño en la Plaza de Armas, un atractivo que promete cautivar a los visitantes.

En entrevista, el gobernador del estado, Manolo Jiménez, destacó la importancia de este evento y su impacto en la comunidad.

“Ya lo estamos instalando en Saltillo, Torreón, Monclova, Múzquiz y Parras. Este proyecto une a las familias y, como saben, las últimas dos ediciones atrajeron a 3 millones de visitantes”, afirmó.

Este año, se instalarán varios pinos en diferentes localidades del estado, complementados con decoraciones de villas navideñas, donde las familias podrán pasear y capturar momentos inolvidables con fotografías.

La expectativa es alta, y se espera que Villamagia 2025 sea un evento que una a la comunidad y dé la bienvenida a la temporada navideña de manera memorable.