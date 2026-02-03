Preparan acciones rumbo a la máxima fiesta del futbol

En el encuentro se abordaron estrategias para garantizar condiciones óptimas durante la llegada de visitantes a la capital coahuilense

Con el objetivo de coordinar acciones de seguridad y atención integral para turistas nacionales e internacionales, el general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix sostuvieron una reunión preparatoria rumbo a la máxima fiesta del futbol a nivel mundial.

Durante la reunión se acordó realizar próximos encuentros en los que participen mandos policiales de los distintos órdenes de gobierno, así como representantes de áreas clave como atención al turismo, hotelería y servicios médicos.

Además, el comandante de la Sexta Zona Militar informó que la Secretaría de la Defensa Nacional elaborará un programa detallado de seguridad en el que se contemplará la participación coordinada de los tres niveles de gobierno.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que para el alcalde Javier Díaz González y el gobernador Manolo Jiménez Salinas la seguridad es un tema prioritario, por lo que se destinarán todos los recursos necesarios. Destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, publicada el 23 de enero, Saltillo fue ubicada como la capital más segura del país, resultado del trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, las fiscalías estatal y federal, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.