Preparan a 40 elementos para Policía de Caminos en Coahuila

De este grupo se seleccionará a los elementos que reúnan el perfil y las condiciones necesarias para formar parte de la nueva unidad

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila continúa con la preparación de alrededor de 40 elementos que podrían integrar la nueva Policía de Caminos, una agrupación especializada que se encargará de reforzar las labores de vigilancia, patrullaje y auxilio en las carreteras estatales.

El secretario de Seguridad Pública estatal señaló que los aspirantes reciben adiestramiento y capacitación profesionalizada para desempeñar las funciones que tendrá esta corporación.

De este grupo se seleccionará a los elementos que reúnan el perfil y las condiciones necesarias para formar parte de la nueva unidad.

Policía de Caminos contará con vehículos identificados

Indicó que la agrupación contará con equipo tecnológico adecuado y vehículos acondicionados e identificados para que la ciudadanía pueda reconocerlos cuando comiencen sus operaciones. Estas herramientas permitirán fortalecer la atención a los usuarios de las carreteras y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.

El funcionario estatal señaló que la expectativa es que la Policía de Caminos comience operaciones durante este mismo año en Coahuila, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y brindar mayor vigilancia en las vías de comunicación de la entidad.