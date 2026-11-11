Preparan 20,000 tamales para festival gastronómico en Saltillo

Los asistentes también podrán encontrar distintos tipos de atole y champurrado, así como pan artesanal y productos elaborados por artesanos

Con una oferta cercana a los 20,000 tamales de diferentes sabores, Saltillo se prepara para celebrar el Festival del Tamal y Atole Norteño 2026, que se realizará los días 14 y 15 de noviembre en la explanada de la Presidencia Municipal.

Las Cocineras Tradicionales de Coahuila estarán a cargo de la preparación de los alimentos, que se ofrecerán a precios accesibles y con entrada gratuita para el público.

Gabriela Romero, subdirectora del Instituto Municipal de Cultura, señaló que esta actividad busca preservar las recetas y conocimientos gastronómicos que forman parte de la identidad regional, además de reconocer el trabajo de las mujeres que mantienen vivas estas tradiciones.

Los asistentes también podrán encontrar distintos tipos de atole y champurrado, así como pan artesanal y productos elaborados por artesanos.

La jornada se desarrollará ambos días de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y contará con presentaciones de ballet folclórico, además de una muestra de la cocina tradicional de la región.

El festival representa una oportunidad para que las familias disfruten de la gastronomía norteña y conozcan parte de la herencia culinaria que se transmite de generación en generación.