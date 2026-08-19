Prepara Torreón operativo vial por el regreso a clases

Las fuerzas de seguridad iniciaron además el ordenamiento de calles, retirando autos abandonados, y perfilan la vigilancia para las fiestas de septiembre.

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que durante la reunión semanal de seguridad correspondiente a la semana 32 se reportó saldo blanco en los principales eventos realizados recientemente en la ciudad, entre ellos el Coahuila 1000, el partido de fútbol Santos-Chivas y las finales de béisbol. Destacó que estos resultados fueron posibles gracias a la coordinación entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Respecto al Coahuila 1000, el edil señaló que la competencia se desarrolló sin contratiempos y con un operativo de seguridad efectivo en todo el estado, resultado del trabajo conjunto impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación permanente entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad.

Ante el próximo regreso a clases, Riquelme Solís anunció que se implementará un operativo vial para atender el incremento en el flujo vehicular, particularmente durante los horarios de entrada y salida de los planteles educativos. El dispositivo contempla también las zonas donde actualmente se realizan obras, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y padres de familia y facilitar la movilidad.

El alcalde agregó que ya se preparan los operativos de seguridad para los eventos de septiembre, entre ellos el Grito de Independencia y la Feria de Torreón. Asimismo, informó que, como parte de las acciones de ordenamiento urbano, se emitieron 25 notificaciones a propietarios de vehículos en abandono y se aplicaron 17 multas para liberar vialidades. Destacó además la participación de la Fiscalía y el Poder Judicial dentro de la estrategia “¡Vamos Seguros!”, mediante la coordinación interinstitucional en beneficio de la ciudadanía.