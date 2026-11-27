Jóvenes y personal diocesano apoyan la jornada que incluye misas el 12 de diciembre y concelebración del obispo Hilario González García.

Con motivo de las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe, el Santuario de Saltillo se prepara para recibir a miles de feligreses que participarán en las tradicionales peregrinaciones, que comenzarán oficialmente este viernes 27 de noviembre y concluirán el próximo 12 de diciembre.

Al igual que años anteriores, la rectoría del Santuario espera una participación multitudinaria, para lo cual ya se tiene organizada una logística especial que se prepara desde hace más de dos meses y que incluye la participación de jóvenes de la comunidad católica, así como personal de la Diócesis.

Colecta de alimentos y calendario de celebraciones

El padre Francisco Rodríguez, rector del Santuario, hizo un llamado a los fieles católicos para que, además de participar en las actividades religiosas, lleven alimentos no perecederos al Santuario de Guadalupe, donde se estarán recibiendo despensas que posteriormente serán distribuidas entre familias de comunidades vulnerables.

La intención es que las celebraciones guadalupanas también se conviertan en una oportunidad para compartir con quienes más lo necesitan, por lo que se invita a los asistentes a sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir con productos de la canasta básica que serán recibidos por voluntarios del propio templo durante las peregrinaciones.

El novenario comenzará el jueves 3 de diciembre con distintas peregrinaciones y celebraciones dedicadas a las familias, los adultos mayores, los niños, los trabajadores, los jóvenes y las mujeres embarazadas, entre otros sectores de la sociedad. Asimismo, el domingo 6 se realizará una gran kermés a partir de las 8 de la mañana en el atrio del santuario.

Las actividades continuarán hasta el sábado 12 de diciembre, cuando se celebrará la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, con misas desde las 5 de la mañana y durante el transcurso del día. La celebración de las 3 de la tarde contará con la participación del obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García.

Llamado por la vida y la paz en Saltillo

Bajo el lema “Unidos a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, para orar por la vida y la paz”, el Santuario busca que estas festividades sean un espacio de encuentro, fraternidad y solidaridad entre los saltillenses, además de fortalecer la participación de los distintos sectores de la comunidad católica.