Prepara Saltillo Festival Ánimas del Desierto con 75 actividades

Del 22 de octubre al 3 de noviembre, el festival llegará a 41 espacios de la ciudad con altares, presentaciones artísticas y actividades por el Día de Muertos

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias y visitantes a participar en el Festival Ánimas del Desierto 2026, que se llevará a cabo del 22 de octubre al 3 de noviembre, con más de 75 actividades culturales distribuidas en 41 espacios de la ciudad.

La celebración, encabezada por el alcalde Javier Díaz González, tiene como propósito preservar las tradiciones del Día de Muertos, fomentar la convivencia familiar y fortalecer la identidad de los saltillenses.

¿Qué actividades tendrá el Festival Ánimas del Desierto?

Durante la presentación del programa, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, destacó la importancia de mantener vivas las costumbres que forman parte de la historia y riqueza cultural de la capital coahuilense.

Por su parte, Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura, informó que en esta edición participarán 2 mil 246 personas, entre artistas, estudiantes, organizadores y voluntarios.

Las actividades se desarrollarán en teatros, museos, plazas públicas, centros culturales y otros espacios, con el objetivo de acercar las expresiones artísticas a todos los sectores de la población.

Destacan altares monumentales y homenaje a los fieles difuntos

Entre los eventos principales destaca la sexta edición del festival Paso de la Mariposa Monarca, que contará con actividades en distintos puntos del Centro Histórico.

También se realizará el Homenaje a Nuestros Fieles Difuntos, que incluirá un Altar Monumental en las escalinatas del Barrio de Santa Anita y el Magno Altar Ánimas del Desierto en el Parque Las Maravillas.

Las autoridades municipales y estatales señalaron que este encuentro cultural representa un esfuerzo conjunto para honrar la memoria de quienes se adelantaron y preservar las tradiciones mexicanas.

¿Dónde consultar la cartelera completa?

La cartelera completa del Festival Ánimas del Desierto 2026 podrá consultarse en la página oficial de Facebook del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.