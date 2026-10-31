Prepara Ramos Arizpe panteones para recibir a 5 mil visitantes

El municipio supervisa los cementerios San Nicolás y San Ignacio para garantizar seguridad, limpieza y accesibilidad durante el Día de Muertos

Ante la llegada prevista de aproximadamente 5 mil visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó recorridos de supervisión en los panteones municipales San Nicolás de Tolentino y San Ignacio para verificar las condiciones de seguridad, limpieza y accesibilidad.

Durante las inspecciones, el edil señaló que una de las principales prioridades es identificar y señalizar tumbas antiguas o deterioradas que puedan representar un riesgo para los visitantes, debido a que en años anteriores se han registrado accidentes por caídas en sepulturas.

Explicó que el panteón San Nicolás de Tolentino comenzó como un cementerio pequeño y su distribución presenta espacios reducidos entre las tumbas, lo que dificulta la circulación, especialmente durante los días de mayor afluencia.

Gutiérrez Merino informó que se garantizará el suministro de agua y la disponibilidad de contenedores de basura, además de facilitar recipientes y herramientas para que las familias puedan limpiar y acondicionar las sepulturas de sus seres queridos.

El operativo también contempla la presencia de elementos de Seguridad Pública para controlar los accesos, las salidas y la circulación vehicular en los alrededores de los cementerios. En el área del panteón San Nicolás se prevé la instalación de más de 50 puestos comerciales.

Respecto a la vigilancia, el alcalde reconoció que en el panteón San Ignacio se han detectado ingresos de personas ajenas a las visitas habituales, por lo que se mantienen medidas de vigilancia con apoyo de veladores para prevenir estas situaciones.

Durante su visita al panteón San Nicolás de Tolentino, Gutiérrez Merino destacó el valor histórico del lugar, donde descansan integrantes de familias fundadoras de Ramos Arizpe, incluidos algunos de sus propios antepasados.

Las autoridades municipales esperan que la mayor concentración de visitantes se registre entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre, por lo que las acciones de mantenimiento, vigilancia y prevención buscan reducir riesgos y facilitar el acceso a ambos