Prepara General Cepeda edición del Festival de las Brasas y Vino

Con el propósito de promover la gastronomía, los productos regionales y los atractivos turísticos de General Cepeda, Pueblo Mágico de Coahuila

General Cepeda se prepara para recibir una nueva edición del Festival de las Brasas y Vino, evento que busca promover la gastronomía, los productos regionales y los atractivos turísticos de este Pueblo Mágico.

La presentación oficial del festival se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, con la participación de autoridades estatales y municipales, quienes destacaron la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la promoción turística de la región.

Durante el encuentro se resaltó que el festival representa una oportunidad para atraer visitantes, impulsar el consumo de productos locales y fortalecer la economía de General Cepeda, además de ofrecer un espacio para preservar y difundir sus tradiciones gastronómicas.

Como parte de las actividades, se contempla un concurso gastronómico, además de diferentes propuestas que buscan destacar los sabores y productos característicos del municipio.

Las autoridades señalaron que este tipo de eventos permiten proyectar a General Cepeda como un destino turístico y generar una mayor afluencia de visitantes, beneficiando a prestadores de servicios, comerciantes y productores locales.

En la presentación participaron Martha Elena Moncada, subsecretaria de Turismo; Mayra Ramos, alcaldesa de General Cepeda; Isidro Reynosa, director de Turismo municipal, y Raúl Rodarte, director de la OCV Saltillo.

Con el Festival de las Brasas y Vino, General Cepeda busca consolidar su oferta turística y gastronómica, invitando a visitantes a conocer sus tradiciones, productos regionales y atractivos como Pueblo Mágico.