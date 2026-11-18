El senador dará seguimiento a 50 iniciativas y acuerdos, entre ellos eliminar el ISR al aguinaldo y gestionar recursos para rehabilitar carreteras en Coahuila

El senador Gabriel Elizondo informó que actualmente trabaja en la construcción de su agenda legislativa para el mes de diciembre, en la que contempla presentar nuevas iniciativas y puntos de acuerdo, tomando como base las propuestas y necesidades que ha recogido durante sus recorridos y acercamientos con la ciudadanía.

El legislador señaló que también dará seguimiento a los 50 puntos de acuerdo e iniciativas que ha presentado desde que tomó protesta en julio pasado, entre los que destacó la propuesta relacionada con eliminar el cobro del ISR al aguinaldo, así como las gestiones para garantizar recursos destinados a la rehabilitación de carreteras e infraestructura.

Explicó que ahora el objetivo es vigilar que el presupuesto aprobado se ejerza adecuadamente y se traduzca en obras y beneficios para la población.

Elizondo reiteró que continuará impulsando propuestas legislativas enfocadas en atender las principales demandas de la ciudadanía y fortalecer el desarrollo de Coahuila, por lo que adelantó que su trabajo en el Senado mantendrá como prioridad dar continuidad a los compromisos y planteamientos que ha recogido durante los últimos meses.