Prepara el municipio de Ramos Arizpe encendido navideño

Por la llegada de la navidad, el municipio prepara el tradicional encendido del pino para la gran cantidad de habitantes de este lugar

El municipio de Ramos Arizpe, alista el encendido de su decorado navideño 2025, que incluirá un pino monumental de 12 metros de altura, una villa temática y más de 300 mil luces distribuidas en la Plaza Principal, la Presidencia Municipal y el bulevar Manuel Acuña. El acto de inauguración está programado para el viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas en la plaza principal.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, a través del DIF y la Secretaría de Desarrollo Social, el proyecto busca ofrecer espacios de convivencia para las familias de Ramos Arizpe y al mismo tiempo aprovechar la temporada decembrina para detonar consumo y turismo local.

Para este año se eligió una temática de “navidad nevada” al estilo polo norte, que transformará el primer cuadro de la ciudad en un corredor iluminado. El montaje contempla jardines invernales, murales con efecto de hielo y distintos sets fotográficos alrededor del pino, así como un iglú gigante que cubrirá el kiosco y funcionará como escenario para la presencia de Santa Claus y las actividades dirigidas a niñas y niños. Además, se instalará una villa navideña con trenecito, carrusel, renos gigantes y áreas recreativas pensadas para el esparcimiento de las familias.

Las autoridades municipales prevén que estos espacios se conviertan en punto de reunión durante todas las fiestas decembrinas. El corredor también incluirá una zona de venta de productos típicos de temporada, donde emprendedoras locales ofrecerán manzanas caramelizadas, galletas de jengibre, champurrado, chocolate caliente, churros, algodones de azúcar y otros alimentos.

Con ello se busca que el decorado navideño tenga impacto directo en la economía del comercio establecido y de pequeños negocios. Los trabajos de instalación avanzan durante esta semana para que el conjunto de iluminación, estructuras y atractivos quede listo antes del encendido oficial del pino navideño, que marcará el inicio formal de las celebraciones decembrinas en Ramos Arizpe.