Preocupan muertes por riñas y armas blancas en Saltillo

Los hechos han ocurrido en distintos sectores y afectan a personas de diversas edades, entre ellas adolescentes y jóvenes de apenas 14 y 17 años

La violencia relacionada con riñas y agresiones con armas blancas ha dejado una serie de víctimas mortales en Saltillo y sus alrededores durante los últimos meses, situación que genera preocupación entre la población.

Entre los casos registrados se encuentran personas de distintas edades, desde adolescentes hasta adultos, quienes perdieron la vida después de resultar heridos durante enfrentamientos ocurridos en bares, colonias y otros sectores de la ciudad.

Entre los hechos destacan los casos de Juan Carlos Flores Ruiz, de 24 años, agredido afuera de un bar en la zona Alpes; Fernando “N”, de 23 años, asesinado en Villas de San Lorenzo; Andrés “N”, de 35 años, atacado en Satélite Sur; y Luis Alberto Vázquez Vázquez, de 44 años, quien murió tras ser herido con un machete en la colonia San José.

También se encuentran Bryan Rodríguez, de 25 años, víctima de una agresión durante una riña en El Tanquecito, así como Fernando “El Cinco”, asesinado en Bellavista, caso por el que tres personas fueron vinculadas a proceso.

La preocupación aumenta por los casos que involucran a menores y jóvenes, como Ricardo Hernández Contreras, de 17 años, cuyo homicidio ocurrió en las inmediaciones del ejido El Clavel, y Pablo de Jesús, de apenas 14 años, quien murió el pasado 16 de agosto tras ser herido con un arma blanca durante una riña.

Aunque cada caso cuenta con circunstancias particulares y corresponde a las autoridades establecer las causas, entre los relatos sobre algunos de estos hechos aparece de manera recurrente el consumo de alcohol y, en algunos casos, otras sustancias, como un factor presente en los conflictos, lo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención y evitar que las riñas terminen en tragedias.