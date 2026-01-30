Preocupa falta de supervisión en la secundaria María Álvarez

El episodio se suma a un antecedente registrado en septiembre de 2025, cuando una alumna logró salir de las instalaciones sin que el personal se diera cuenta.

La comunidad escolar de la secundaria privada María Álvarez se encuentra en alerta luego de un incidente en el que un estudiante habría sido agredido por sus compañeros, hecho que requirió la llegada de una ambulancia para brindarle atención médica. Hasta el momento, la institución, que también ofrece educación primaria, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido, generando preocupación entre padres de familia y vecinos.

Antecedente previo genera inquietud

El episodio se suma a un antecedente registrado en septiembre de 2025, cuando una alumna de 13 años logró salir de las instalaciones sin que el personal se diera cuenta. La situación solo fue detectada cuando su madre acudió por ella, evidenciando posibles fallas en la vigilancia y supervisión dentro del plantel.

Cuestionan protocolos de cuidado

Ambos casos han puesto en cuestionamiento los protocolos de cuidado de los alumnos, dejando a la comunidad a la espera de que la dirección de la escuela emita una explicación y refuerce las medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes.