Preocupa en Ramos Arizpe uso insuficiente del cinturón

Protección Civil reportó más accidentes con lesionados que no portaban cinturón de seguridad, lo que agrava traumatismos y aumenta el riesgo de heridas severas

Protección Civil de Ramos Arizpe advirtió sobre el incremento de conductores y acompañantes que circulan sin cinturón de seguridad, situación que está provocando lesiones más graves durante accidentes automovilísticos, informó el director de la corporación, Francisco Sánchez Aguirre.

El funcionario señaló que cada vez son más frecuentes los percances donde las personas lesionadas no utilizan este dispositivo de seguridad, lo que incrementa el riesgo de traumatismos severos y golpes directos contra parabrisas o estructuras internas de los vehículos.

Como ejemplo, mencionó el accidente registrado recientemente sobre la calle Manuel de la Fuente Frías, en la colonia La Estación, donde un automóvil Chevrolet Chevy terminó impactado contra un poste de luminaria luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.

Paramédicos atendieron a Luis Alberto Isidro, de 29 años y trabajador de Linamar de México, quien presento una herida frontal y evidencia de impacto directo contra el parabrisas. Las autoridades confirmaron que no portaba cinturón de seguridad al momento del accidente.

El lesionado fue trasladado a la Clínica 88 del IMSS para recibir atención médica tras presentar diversas lesiones derivadas del impacto.

Ante este panorama, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe emitió una serie de recomendaciones para fortalecer la cultura vial y prevenir accidentes en calles, bulevares y carreteras del municipio.

Entre las medidas difundidas por las autoridades se encuentra respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, revisar constantemente las condiciones mecánicas de los vehículos y no manejar bajo fatiga o efectos del alcohol.

Además, Protección Civil pidió a motociclistas utilizar casco protector y equipo reflejante, así como extremar precauciones ante posibles lluvias y las altas temperaturas que se registran en la región.

Las autoridades reiteraron que el cinturón de seguridad continúa siendo uno de los principales factores para reducir lesiones graves y salvar vidas en accidentes viales, incluso en trayectos cortos dentro de la ciudad.