Premio Estatal de la Juventud reconoce a 36 jóvenes de Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez encabezó la entrega del galardón a 12 ganadores y 24 menciones honoríficas en distintas áreas.

Un total de 36 jóvenes fueron reconocidos este año en Coahuila dentro del Premio Estatal de la Juventud 2026, que repartió una bolsa de 620 mil pesos entre 12 ganadores y 24 menciones honoríficas.

La convocatoria recibió más de mil 400 postulaciones, cifra que, de acuerdo con el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, representa más del doble de los registros obtenidos el año pasado.

“Hoy reconocemos a treinta y seis jóvenes, doce ganadoras y ganadores, además de veinticuatro menciones honoríficas, con una bolsa total de 620 mil pesos en premios”, informó.

El reconocimiento está dirigido a jóvenes de entre 12 y 29 años con participación destacada en ámbitos académicos, deportivos, culturales, científicos, sociales, ambientales y de emprendimiento.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia y señaló que los galardonados representan perfiles que ya generan impacto en sus comunidades.

“Ustedes son el presente y el futuro de Coahuila”, expresó.

Entre los ganadores de este año se encuentran Bárbara Génesis Alarcón Márquez, en Excelencia Académica Secundaria; Alfonso González Cano, en Preparatoria; y Eduardo Alejandro Martínez Villalobos, en Universidad.

En la categoría Artística y Cultural fue reconocido Alejandro Carrillo de la Fuente; en Deportivo, Axel Fragoso Rincón; y en Compromiso y Liderazgo Social, Valentina Mancillas González Pico.

También recibieron premio Daniel Emiliano Calvert Mata, en Emprendimiento; Javier Alonso Tovar Sandoval, en Ciencia y Tecnología; Alyssa Valeria Zamora Adame, en Jóvenes con Discapacidad; Kevin Eduardo Reyes Luna, en Protección y Cuidado al Medio Ambiente; David Eduardo Salazar Casas, en Inclusión Social; y Ashley Azael Ayala Gómez, como Generador de Contenido con Responsabilidad Social.

Además de los 12 ganadores y 24 menciones honoríficas, la Universidad Autónoma de Coahuila recibió un reconocimiento especial por su proyecto “Lobos en Acción”.

La ceremonia cerró las actividades organizadas durante agosto por el Mes de la Juventud en el estado.