Premian a mejores cocineros en Festival de la Discada

La alcaldesa Ana Karen Sánchez encabezó la premiación del evento que celebró la tradición culinaria y el origen de este platillo.

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Con una gran respuesta de visitantes y participantes, este fin de semana se realizó en la Plaza Principal de El Tunal, Arteaga, la segunda edición del Festival de la Discada 2026, una celebración que reunió gastronomía, tradición y convivencia en torno a uno de los platillos más representativos del norte del país.

Durante el evento se reconoció a los ganadores de las categorías de discada, salsa y postre. En la competencia principal, Miller Grill Brothers obtuvo el primer lugar, seguido por Body’s y Km 19; mientras que en Salsa triunfó Familia Rangel y en Postre el primer sitio fue para Los Cochibroders.

La ceremonia de premiación fue encabezada por la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, acompañada por representantes estatales y del sector turístico y gastronómico.

Además del reconocimiento a los mejores participantes, el festival sirvió para destacar el origen de la discada, un platillo surgido de la creatividad de los trabajadores del campo que aprovecharon discos de arado para cocinar.

Como premio, Miller Grill Brothers consiguió su pase a un próximo concurso nacional en Múzquiz y a una competencia internacional en Cancún, consolidando a El Tunal como un escaparate para la gastronomía y las tradiciones de Coahuila.