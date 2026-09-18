Postores por AHMSA: perfiles y capacidades de cada uno

Seis participantes superaron la etapa de precalificación para la subasta de AHMSA y MINOSA del 25 de septiembre: Argentem Creek, CIESA, Compañía Yepal

Seis participantes avanzaron como postores calificados para la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), prevista para el 25 de septiembre, aunque sus antecedentes empresariales y financieros presentan diferencias importantes.

Argentem Creek Partners, CIESA, Compañía Yepal, Lance Internacional en asociación con Grupo Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante integran el grupo que logró superar la etapa de precalificación dentro del procedimiento concursal.

La participación de estos seis interesados no representa todavía la existencia de seis ofertas económicas. Cada uno debe cumplir las condiciones establecidas por el procedimiento, entre ellas la entrega de una garantía de seriedad equivalente al cinco por ciento del valor de referencia.

La unidad productiva formada por AHMSA y MINOSA tiene un valor mínimo de referencia de aproximadamente mil 127 millones de dólares. Con base en esa cantidad, la garantía requerida asciende a $56 millones 368 mil 903 dólares.

La diferencia entre estar precalificado y presentar una oferta resulta relevante para el proceso. La verdadera capacidad económica de los participantes comenzará a conocerse cuando acrediten los recursos exigidos y, posteriormente, presenten sus propuestas.

Argentem Creek regresa al proceso de AHMSA

Argentem Creek Partners es el postor cuyo historial financiero y experiencia en operaciones de activos en dificultades cuenta con mayor información pública. El fondo estadounidense concentra sus actividades en mercados emergentes, deuda corporativa, situaciones especiales y estructuras de capital.

La firma fue fundada y es dirigida por Daniel Chapman, quien acumula más de 30 años de experiencia en mercados emergentes y operaciones financieras especiales. Argentem Creek mantiene presencia en Nueva York, Londres, Abu Dhabi y Buenos Aires.

Su relación con AHMSA no es nueva. Después de la salida de Alonso Ancira, el fondo participó durante 2024 en la administración de la empresa siderúrgica y colocó a Kalyan Gosh como director general.

Esa etapa terminó después de que el Juzgado de Concursos Mercantiles decretó la quiebra de AHMSA en noviembre de 2024. Argentem Creek había mostrado interés en la operación anterior y ahora vuelve a figurar entre los participantes del procedimiento de venta.

El fondo también tiene experiencia en los sectores de minería y metales. Entre sus inversiones aparece ACG Metals, compañía orientada al desarrollo de una plataforma productora de cobre mediante adquisiciones.

Pese a sus antecedentes, la información pública disponible no permite precisar cuánto capital líquido estaría dispuesto a destinar Argentem Creek a AHMSA. Tampoco se conoce el monto de una eventual propuesta económica.

La experiencia previa del fondo con la siderúrgica y su especialización en activos en dificultades constituyen, sin embargo, los principales elementos conocidos de su perfil dentro de la subasta.

Yepal lleva experiencia en minería y carbón

Compañía Yepal, Sociedad Anónima de Capital Variable, aparece entre los participantes con antecedentes empresariales directamente relacionados con la actividad minera. La empresa ha sido vinculada con Octavio Quinto Miguel, empresario originario de Ciudad de México.

Información empresarial publicada anteriormente relaciona a Yepal con actividades de minería, suministro de carbón mineral y servicios de extracción. También existen referencias a operaciones de la compañía dentro del sector minero mexicano.

Reportes periodísticos de Coahuila han identificado a Quinto Miguel como accionista principal de Compañía Yepal. También se le atribuye participación en empresas como Sanmina Cargo, Sanmina Real State y Sanmina Management, constituidas en Saltillo.

Su experiencia dentro del sector minero adquiere relevancia por los activos incluidos en la operación. La eventual adquisición no contempla únicamente las instalaciones siderúrgicas de AHMSA, sino también los bienes y actividades vinculados con MINOSA.

No obstante, los datos públicos disponibles no permiten establecer el patrimonio personal de Quinto Miguel ni los recursos que Compañía Yepal podría disponer para una operación superior a mil millones de dólares.

Tampoco se conoce públicamente si una eventual oferta sería financiada con recursos propios, créditos, socios de capital u otro mecanismo financiero.

Lance Internacional participa con Grupo Metals-Mex

Lance Internacional aparece en el procedimiento asociada con Grupo Metals-Mex. La empresa está relacionada con el empresario coahuilense Ángel Efraín Rodríguez Ortiz, quien anteriormente ocupó una posición ejecutiva en AHMSA.

Las actividades empresariales atribuidas a Lance Internacional incluyen la comercialización y transformación de minerales, productos químicos, metales y materiales utilizados en la construcción.

La compañía también ha sido relacionada con concesiones mineras en la Región Carbonífera y con intentos anteriores para participar en una eventual adquisición de los activos de AHMSA.

Uno de los antecedentes que generó atención sobre la empresa fue una revisión publicada en 2025 con información del Registro Público de Comercio. En aquella documentación se señaló un capital social registrado de 50 mil pesos.

Ese dato requiere una interpretación precisa. El capital social asentado en el registro mercantil no equivale necesariamente al patrimonio de los accionistas ni refleja activos, líneas de crédito o recursos externos disponibles actualmente.

Por esa razón, los 50 mil pesos registrados como capital social no permiten determinar por sí mismos la capacidad económica del grupo que participa actualmente en la subasta.

Además, la situación procesal de Lance Internacional cambió al obtener la precalificación de la sindicatura. La empresa ahora se encuentra formalmente entre los participantes habilitados para avanzar en el procedimiento.

CIESA permanece entre los perfiles menos conocidos

Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, identificada como CIESA, también logró la precalificación para participar en la venta de AHMSA y MINOSA.

La empresa había sido mencionada previamente entre los grupos que manifestaron interés por los activos de la siderúrgica y la minera. Algunas referencias periodísticas la identificaron como un grupo industrial con origen en Michoacán.

Sin embargo, existe menos información pública sobre su estructura financiera que en el caso de Argentem Creek Partners. No se dispone de elementos suficientes para establecer públicamente su patrimonio, ingresos, activos o fuentes de financiamiento.

Tampoco se conoce el monto que CIESA estaría preparada para comprometer en la compra. La precalificación únicamente demuestra que cumplió con los requisitos establecidos para continuar dentro del procedimiento.

Por ello, su presencia en la lista no permite anticipar la magnitud de una eventual oferta ni confirmar que tenga recursos propios suficientes para financiar la adquisición.

Trust Empresarial reportó recursos para la garantía

Trust Empresarial Mexicano, representado por César Nolasco Mancha, ocupa una posición particular entre los seis participantes debido a la información que presentó sobre la garantía de seriedad.

El 11 de septiembre, Nolasco Mancha comunicó al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez que enfrentaba una imposibilidad material para constituir dentro del plazo original la garantía exigida por el procedimiento.

El representante explicó que los recursos destinados a cubrirla se encontraban depositados en un fondo de inversión ubicado en Nueva York. Para trasladar esos recursos a México requería la intervención de una institución bancaria mexicana y cumplir determinados protocolos financieros.

La declaración representa una referencia sobre la existencia de recursos destinados a cubrir la garantía, pero no permite establecer cuánto patrimonio posee Trust Empresarial Mexicano.

Tampoco demuestra por sí misma que la empresa tenga capacidad financiera para cubrir una operación de adquisición, capitalización y eventual reactivación de AHMSA y MINOSA.

El proceso, por tanto, deberá distinguir entre los recursos necesarios para acreditar seriedad como postor y el capital requerido para sostener posteriormente la operación industrial.

Octavio Pous participa como persona física

Octavio Pous Escalante es otro de los seis participantes calificados, aunque su registro presenta una característica distinta: aparece como persona física y no mediante una empresa que haya sido identificada públicamente como vehículo para la adquisición.

Su incorporación a la lista significa que la sindicatura consideró que cumplió los requisitos necesarios para participar en esta etapa del procedimiento.

Sin embargo, existe poca información pública que permita conocer su patrimonio, actividad empresarial, fuentes de financiamiento o experiencia específica en los sectores siderúrgico y minero.

Una revisión de antecedentes judiciales mediante Dateas permitió localizar al menos un expediente civil de 2006 relacionado con Pous Escalante. Ese registro no aporta elementos suficientes para establecer su situación empresarial o financiera actual.

Tampoco se ha hecho público si pretende participar mediante recursos propios, financiamiento, socios o alguna estructura corporativa que todavía no haya sido revelada dentro del procedimiento.

La garantía definirá quién sigue adelante

El siguiente punto determinante para los seis postores será la acreditación de la garantía de seriedad. El requisito representa cinco por ciento del valor mínimo establecido para la unidad productiva de AHMSA y MINOSA.

El monto requerido es de 56 millones 368 mil 903 dólares, calculado sobre un valor de referencia cercano a mil 127 millones de dólares.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una ampliación de tres días hábiles solicitada por la sindicatura para que los participantes pudieran presentar la garantía.

Esta prórroga confirma que la lista de seis postores calificados no equivale todavía a seis ofertas económicas firmes. El cumplimiento de las condiciones financieras será necesario para determinar quiénes mantienen su participación efectiva.

El procedimiento también contempla la posición de diversos acreedores garantizados. Entre ellos aparecen Banca Afirme, Unifin Financiera, Cargill Financial Services International, Cargill Soluciones Empresariales, Petróleos Mexicanos y Caterpillar Crédito.

El síndico informó al juzgado que algunos acreedores garantizados mantienen conversaciones para analizar una posible adquisición directa o mediante un consorcio. Hasta ahora no existe constancia documental de un acuerdo definitivo.

La subasta mostrará la capacidad real

Argentem Creek Partners llega al proceso con el historial financiero y operativo más documentado públicamente, además de su experiencia anterior en la administración de AHMSA y su participación en los sectores minero y metalúrgico.

Compañía Yepal aporta antecedentes relacionados con minería y carbón, mientras Lance Internacional y Grupo Metals-Mex cuentan con referencias empresariales vinculadas con minerales y con el empresario Efraín Rodríguez Ortiz.

En el caso de CIESA y Octavio Pous Escalante existe menor información pública para evaluar su capacidad financiera. Trust Empresarial Mexicano presenta como principal referencia reciente la existencia declarada de recursos destinados a cubrir la garantía.

La audiencia del 25 de septiembre permitirá conocer cuáles de los seis participantes lograron completar los requisitos financieros y qué propuestas económicas están dispuestos a presentar.

Hasta ese momento, la precalificación únicamente confirma que los seis pueden continuar dentro del procedimiento. No determina quién cuenta con los recursos suficientes para adquirir los activos, asumir sus obligaciones y financiar una eventual reactivación de AHMSA y MINOSA.