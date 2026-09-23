Postores de AHMSA aún no depositan garantía de seriedad

El plazo para comprobar el depósito de la garantía vence el 23 de septiembre, de acuerdo con el calendario autorizado por el Juzgado

AHMSA llega a la recta final antes de la subasta programada para el 25 de septiembre, mientras permanece pendiente la acreditación de las garantías de seriedad de los seis postores que fueron calificados para participar en el procedimiento.

El plazo para comprobar el depósito de la garantía vence el 23 de septiembre, de acuerdo con el calendario autorizado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Hasta ahora no se ha confirmado públicamente qué participantes cumplieron con este requisito financiero.

La garantía individual establecida para los interesados asciende a 56 millones 368 mil 903 pesos, cantidad equivalente al cinco por ciento del valor mínimo de referencia fijado para la unidad productiva que será objeto de la operación.

El cumplimiento de esta obligación será determinante para establecer qué participantes podrán presentar una oferta económica durante la audiencia. La calificación previa de los seis interesados no representa, por sí misma, la autorización definitiva para intervenir en la puja.

AHMSA mantiene seis postores calificados

Los seis interesados que avanzaron a esta etapa son Argentem Creek Partners, Compañía Yepal, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, Grupo Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante.

El Juzgado Segundo de Distrito autorizó una ampliación de tres días hábiles solicitada por la sindicatura para concluir el proceso relacionado con la exhibición de las garantías. La medida permite mantener vigente el calendario establecido para la segunda subasta.

El procedimiento contempla la venta conjunta de los activos esenciales de AHMSA y MINOSA como una sola unidad productiva. Esta condición incluye los bienes vinculados con las operaciones siderúrgicas y mineras de ambas compañías.

La sindicatura deberá acreditar ante el juzgado cuáles de los participantes cumplieron con el requisito financiero dentro del periodo establecido. A partir de esa definición podrán determinarse los postores que estarán en condiciones de competir con sus propuestas económicas.

La segunda etapa del proceso ocurre después de que el primer intento de venta concluyó sin una postura válida. En febrero de 2026 no se concretó la enajenación de los activos esenciales de las empresas.

Subasta de AHMSA será el 25 de septiembre

La audiencia de subasta está programada para el viernes 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, en el auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación.

El inmueble se localiza en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México. La diligencia corresponde a los concursos mercantiles acumulados 19/2023, de AHMSA, y 77/2022, de MINOSA.

Las bases que regulan esta segunda vuelta fueron aprobadas mediante el auto emitido por el Juzgado Segundo de Distrito el 31 de julio de 2026. El procedimiento busca concretar la venta conjunta de los activos esenciales de las dos compañías.

En esta ocasión existen condiciones diferentes respecto al primer intento, debido a que el juzgado identificó a seis participantes que cumplieron con la etapa de precalificación. Además, los acreedores garantizados y fiduciarios de los fideicomisos de garantía presentaron ante el síndico las cartas de conformidad requeridas.

La acreditación de las garantías representa ahora uno de los últimos requisitos antes de la audiencia. El siguiente paso será conocer cuáles participantes podrán presentar formalmente sus posturas y, en su caso, competir por la adquisición de la unidad productiva.

El desarrollo de la subasta estará sujeto a las bases aprobadas por el órgano jurisdiccional. Cualquier modificación al calendario o a las condiciones de participación deberá ser determinada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.