Posponen Ramos Wine Fest por pronóstico de lluvias

La medida se tomó con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y permitir que el evento se desarrolle en condiciones óptimas para todos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe decidió posponer la realización del Ramos Wine Fest 2026 debido al pronóstico de lluvias para este fin de semana en la región, informó la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La medida se tomó con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y permitir que el evento se desarrolle en condiciones óptimas para los productores, expositores, artistas y público en general.

De acuerdo con el municipio, la respuesta de la ciudadanía había superado las expectativas, ya que más del 92 por ciento de los boletos disponibles se encontraban vendidos al momento de anunciarse el cambio de fecha.

Las autoridades señalaron que el festival será reprogramado y la nueva fecha se dará a conocer próximamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Asimismo, se informó que los boletos ya adquiridos conservarán su validez para la nueva fecha, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

El Ramos Wine Fest se ha consolidado como uno de los eventos turísticos y gastronómicos más importantes del municipio al reunir a productores vitivinícolas de la región, además de impulsar la promoción de la Ruta Vinos y Dinos y fortalecer la actividad económica local.

El Gobierno Municipal agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que la decisión se tomó privilegiando la integridad de las familias y una mejor experiencia para todos los participantes.

Cabe destacar que parte de los recursos obtenidos mediante la venta de boletos serán destinados a los programas asistenciales que desarrolla el Sistema DIF Ramos Arizpe.