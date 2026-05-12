Pone Danao a su hermana primera en la lista de plurinominales

La lista registrada ante el Instituto Electoral de Coahuila pone en evidencia la colocación de familiares en posiciones ventajosas.

Mientras que públicamente el partido naranja se ha pronunciado en contra del nepotismo, e incluso legisladores locales han impulsado iniciativas para prohibirlo, como en el vecino estado de Nuevo León, en Coahuila ese tipo de prohibiciones es letra muerta.

La lista que presentó Movimiento Ciudadano para sus diputados de representación proporcional en el Congreso de Coahuila, la encabeza Patricia Alejandra de la Peña Villarreal, hermana del líder del partido naranja, Alfonso Danao de la Peña.

La aprobación de la lista, que ya está registrada ante el Instituto Electoral de Coahuila, el IEC, ha puesto en evidencia que colocar a familiares en posiciones ventajosas por parte de quienes manejan los partidos, es una práctica que está lejos de ser erradicada.

Michel Márquez, quien compitió por la alcaldía de Saltillo bajo los colores de Movimiento Ciudadano, y que ha adquirido experiencia como regidor, fue relegado hasta la sexta posición en la lista, teniendo como suplente al veterano político Jaime Martínez Veloz, quien cuenta con una carrera política de décadas, sin embargo no está considerado como prioridad para ocupar eventualmente uno de los escaños del Congreso por parte de MC.