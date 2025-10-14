Pondrán todo el peso de la ley a quienes vandalizaron ruta urbana

Autoridades municipales informaron que el presunto responsable, un joven de 23 años, fue asegurado por vandalismo y causar daños a propiedad pública

El alcalde de Saltillo exigió que se aplique “todo el peso de la ley” contra la persona que el pasado sábado vandalizó una unidad del transporte público de la ruta Aquí Vamos, acto que fue reportado por pasajeros y el chofer y quedó registrado por las cámaras de seguridad del vehículo.

Autoridades municipales informaron que el presunto responsable, un joven de 23 años, fue asegurado por el delito de vandalismo y por causar daños a la vía pública y a propiedad del municipio.

El hecho, difundido ampliamente en redes sociales, generó indignación entre usuarios del transporte y padres de familia; las imágenes de las cámaras sirvieron como prueba para la detención y para el inicio de la carpeta de investigación.

En el despliegue de seguimiento participó personal de seguridad y los reportantes que se encontraban a bordo al momento del incidente.

En redes sociales, ciudadanos solicitaron un castigo ejemplar, proponiendo sanciones como trabajos comunitarios consistentes en la limpieza y lavado de las unidades para que la acción sirva de disuasivo y “a otros no se les ocurra repetir la acción negativa”.

El ayuntamiento reiteró su compromiso con la protección del patrimonio público y con la seguridad de quienes usan el transporte colectivo.