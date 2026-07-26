Policías ponen a salvo a hombre en distribuidor El Sarape

El hombre de 55 años de edad respondió de manera positiva y aceptó ser trasladado a las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar

Elementos del sector oriente de la Policía Municipal de Saltillo, detectaron a una persona del sexo masculino que se encontraba en la orilla de uno de los pasos superiores del Distribuidor Vial "El Sarape".

Al percatarse que la persona pretendía atentar contra su integridad, se acercaron a dialogar con él, implementando el protocolo de primeros auxilios psicológicos.

Hombre recibe atención psicológica

Afortunadamente, el hombre de 55 años de edad respondió de manera positiva a la intervención de los elementos y aceptó ser trasladado a las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar, UNIF, donde le brindaron atención psicológica y se pusieron en contacto con familiares para la red de apoyo correspondiente.