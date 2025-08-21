Policías de Saltillo se solidarizan con familia en velorio

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo y del Grupo de Reacción Sureste brindaron apoyo a una familia de escasos recursos que velaba

En un acto de solidaridad y empatía, elementos de la Policía Municipal de Saltillo y del Grupo de Reacción Sureste brindaron apoyo a una familia de escasos recursos que velaba a un ser querido en la colonia Diana Laura.

La intervención surgió tras una solicitud publicada en redes sociales por una vecina, quien pidió ayuda para conseguir flores, ya que los deudos no contaban con los medios para cubrir los gastos del velorio.

Al conocer la situación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió de inmediato, llevando hasta el domicilio arreglos florales, pan, refrescos y, sobre todo, su compañía y respaldo en un momento de profundo dolor para la familia.

El gesto fue recibido con gratitud por parte de los presentes, quienes reconocieron la sensibilidad de los oficiales.

Esta acción forma parte de la estrategia de Proximidad Social impulsada por la corporación, la cual busca fortalecer los lazos de confianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.

Con actos como este, se demuestra que la labor policial también se basa en la cercanía, la comprensión y el apoyo en los momentos más difíciles.