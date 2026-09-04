Policías de Saltillo recibirán créditos para vivienda

Con una inversión superior a 28 millones de pesos anuales, agentes municipales accederán a apoyos para comprar o remodelar casa.

Poco más de mil 400 elementos de las distintas corporaciones de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo podrán acceder a créditos para remodelar, construir o comprar una casa, según lo anunció el día de hoy el alcalde Javier Díaz.

Durante la ceremonia de pase de lista que se llevó a cabo el día de ayer en el Parque Las Maravillas, el alcalde, junto con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía, encabezó la ceremonia en la que estuvieron presentes elementos de los distintos agrupamientos que serán beneficiarios de esta nueva prestación, la misma que representará un gasto anual superior a los 28 millones de pesos.



Díaz González aseguró que se trata de un compromiso que se había hecho desde el inicio de la administración, buscando mayores garantías, seguridad y beneficios para los elementos que todos los días hacen posible la seguridad de la ciudad, incluso a veces arriesgando su vida o poniendo en peligro la principal fuente de ingresos de su familia.

Anuncian cambios operativos en la policía

Durante el mismo evento, el alcalde también dio a conocer cambios en la estructura operativa de la Comisión de Seguridad y adelantó que a partir de ayer jueves el comandante Jordan Espino volverá a hacerse cargo de la dirección de la Policía Preventiva municipal en sustitución de Simón Pérez.