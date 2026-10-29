Policías de Saltillo logran reanimar a bebé tras sufrir una caída

Tras recibir atención hospitalaria, la bebé fue dada de alta y regresó con su familia; incluso fue visitada por los uniformados que la auxiliaron

La rápida intervención de dos elementos de la Policía Municipal de Saltillo permitió auxiliar a una bebé de apenas seis meses de edad, quien perdió el conocimiento luego de sufrir una caída accidental.

La emergencia se registró cuando su madre solicitó ayuda a los oficiales que permanecían en un punto de vigilancia sobre el cruce de Venustiano Carranza y Zincamex, al observar que su pequeña no reaccionaba.

Ante la gravedad de la situación, los policías Beatriz García y Orlando López, a bordo de la unidad C-1803, emprendieron el traslado de emergencia hacia la Clínica 2 del IMSS, utilizando torreta y sirena para agilizar el recorrido.

Mientras uno de los agentes conducía, Beatriz realizó maniobras de estimulación a la menor hasta conseguir que comenzara a llorar y reaccionara nuevamente, acción que, de acuerdo con el personal médico, resultó de gran ayuda para su recuperación.

La oficial, quien además se encuentra embarazada, reconoció que vivió momentos de angustia al sostener a la pequeña inconsciente, pero expresó su satisfacción por haber contribuido a salvarla.

Tras recibir atención hospitalaria, la bebé fue dada de alta y regresó con su familia. Este miércoles, ambos elementos acudieron a su domicilio para visitarla y llevarle algunos obsequios, en un emotivo reencuentro después de la emergencia. Haz el encabezado más periodístico. Reduce el tono emocional del cierre. Evita repetir "bebé y menor".